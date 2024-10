Attenzione al clima, la Valle d'Aosta al Festival delle Regioni

I cambiamenti climatici e la transizione digitale sono i temi che la Valle d'Aosta porterà alla terza edizione del Festival delle Regioni e delle Province autonome, che si svolgerà a Bari dal 19 al 22 ottobre. Sarà presente il presidente della Regione, Renzo Testolin, assieme agli assessori Luciano Caveri e Jean-Pierre Guichardaz.

La cerimonia ufficiale di apertura è in programma per domenica 20 ottobre, al Teatro Piccinni di Bari, alla presenza del Presidente della Repubblica. Il 21 si terranno i talk tematici: Testolin prenderà parte al RegionTalk delle 11 sul tema "Azzeriamo le distanze: Una nuova Pubblica Amministrazione per la sfida ai cambiamenti climatici". "E' proprio il dossier cambiamenti climatici - si legge in una nota - che la Valle d'Aosta ha voluto porre al centro della sua presenza al Festival, organizzando un momento di valorizzazione e di conoscenza della Marmotta del Lyskamm, il cui straordinario ritrovamento è legato alla modifica dei ghiacciai".

Nel pomeriggio di lunedì 21 ottobre, alle 15.30, l'assessore Caveri interverrà su "Intelligenza artificiale tra opportunità e rischi" nel quadro del Vision meeting panel sulla Transizione digitale. Infine l'assessore Guichardaz sarà presente nello stand che la Valle d'Aosta allestirà al Villaggio delle Regioni con ampio spazio alla valorizzazione dei beni culturali della Regione e, in particolare, all'Area megalitica di Aosta.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA