Sapinet, "nel 2024 qualità e efficienza in lavori pubblici"

"Nel corso del 2024 il lavoro congiunto ha consentito di conseguire importanti risultati a beneficio della qualità e dell'efficienza dei lavori pubblici". Lo ha detto l'assessore regionale Davide Sapinet durante la riunione della Consulta regionale dei Lavori pubblici. "Il primo risultato - ha aggiunto - è l'applicazione dell'equo compenso nei contratti pubblici. L'argomento è stato oggetto di vivaci confronti in sede di Consulta, ma a fine maggio, alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale in materia, sono state date indicazioni precise alle strutture regionali e quindi agli enti locali per l'applicabilità dell'equo compenso ai servizi di ingegneria e architettura, consentendo il ribasso sulla sola quota 'spese e oneri accessori'".

"In relazione all'ultimo evento alluvionale - prosegue l'assessore - sono stati approvati criteri omogenei nella determinazione dei corrispettivi da corrispondere per gli interventi di somma di ripristino dei danni provocati dagli eventi meteo di fine giugno, in particolare a Cogne e Cervinia".

"Nelle prossime settimane, in attesa dell'insediamento della nuova Consulta dei contratti pubblici, il lavoro proseguirà in modo congiunto tra tecnici regionali e imprese, professionisti e sindacati - ha concluso Sapinet - per individuare gli interventi possibili di semplificazione delle procedure, di miglioramento della qualità delle opere pubbliche e per rendere in generale più efficiente il settore degli interventi edilizi pubblici e privati, valorizzando le competenze di ciascuno al di là delle singole posizioni rappresentate".



