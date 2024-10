Bertschy, sul traforo del Monte Bianco aspettiamo il Governo francese

"Il Piano regionale dei trasporti della Valle d'Aosta prevede lo scenario di messa in sicurezza del tunnel del Monte Bianco e attualmente, tramite il Ministero dell'ambiente italiano, è all'attenzione del Governo francese che potrà esprimersi riguardo alla compatibilità ambientale.

Sarà questo un importante passaggio di coinvolgimento anche internazionale che potrebbe rappresentare un banco di prova per questo progetto che ha l'obiettivo di garantire un collegamento stabile e sicuro tra l'Italia e la Francia, tramite la Valle d'Aosta". Lo ha detto l'assessore regionale Luigi Bertschy al termine della riunione a Torino con il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, sui collegamenti ytra Italia e Francia.

"La riunione di oggi - ha aggiunto Bertschy - conferma l'attenzione del Governo sul futuro del tunnel del Monte Bianco e le buone relazioni politiche e istituzionali tra la Valle d'Aosta e il Piemonte, sviluppate in questi anni, che producono una importante convergenza su alcuni dossier strategici".

