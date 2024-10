Sindaci, "a Usl e Arpa la decisione sui nuovi rifiuti in discarica"

I sindaci valdostani chiedono un parere "necessario e vincolante" di Usl e Arpa prima di poter cambiare le tipologie di rifiuti da introdurre in discarica. Ma anche "misure di mitigazione" e la "garanzia sulla gestione post operativa" nel caso sia necessario ripristinare l'area dopo la gestione di un privato. Le istanze fanno parte del parere positivo, condizionato ad alcune modifiche, fornito oggi dall'assemblea del Cpel alla proposta di delibera della giunta regionale per l'aggiornamento tecnico del volume IV del Piano regionale di gestione dei rifiuti per il quinquennio 2022/2026.

Astenuti soltanto i primi cittadini di Aymavilles, Jovençan, Issogne e Champdepraz: proprio per la preoccupazione sul futuro delle discarica di Pompiod e i timori per la possibilità di incremento delle tipologie di rifiuti conferibili in quella di Chalamy era stato rinviata l'espressione del previsto nell'assemblea del 20 settembre scorso. Nelle ultime settimane la questione è stata affrontata dalla consulta del Cpel e in terza commissione consiliare, con l'audizione di alcuni sindaci.

"Nel momento in cui vengono introdotti codici Cer (sequenze numeriche che forniscono informazioni sul tipo di rifiuto) noi sindaci non abbiamo la capacità tecnica di capire se possono portare qualche problema. Ci affidiamo quindi alle strutture preposte per la tutela della salute e dell'ambiente", ha spiegato Alex Micheletto, presidente del Cpel. Quando si tratta di "codici un po' più delicati" serve "una variante sostanziale e deve essere obbligatoriamente convocata una conferenza dei servizi con il parere necessario e vincolante e Arpa e Usl".

Le richieste fornite dall'assemblea del Cpel "saranno analizzate in terza commissione consiliare e dovranno confrontarsi con quanto prevede la norma", ha aggiunto Micheletto.



Piano rifiuti, Sapinet “richieste sindaci accoglibili”

“Sono emerse alcune questioni, richieste da parte dei sindaci intervenuti che mi pare possano poi essere facilmente accolte e applicabili all’interno di emendamenti che potremmo nel caso proporre alla commissione competente con la quale il confronto sta continuando”. Così l’assessore regionale all’Ambiente, Davide Sapinet, intervenendo all’assemblea del Cpel prima della discussione della proposta di delibera di giunta per l'aggiornamento tecnico del volume IV del Piano regionale di gestione dei rifiuti per il quinquennio 2022/2026. “L’assemblea del Cpel - ha ricordato Sapinet - aveva chiesto giustamente un rinvio che ha permesso vari passaggi, degli approfondimenti. In assemblea era emerso un dibattito costruttivo che ha permesso un confronto anche all’interno della consulta”.

