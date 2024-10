Scuola, sì ai permessi studio per l'abilitazione docenti

I "vincitori di concorso e che obbligatoriamente hanno dovuto iscriversi ai percorsi universitari abilitanti" possono "fruire del residuo del monte ore complessivo assegnato per i permessi allo studio dell'anno solare 2024". Lo annunciano i sindacati di categoria Flc Cgil, Cisl Scuola, Savt-Ecole e Snals in una nota congiunta.

I rappresentanti dei lavoratori esprimono soddisfazione per l'accordo siglato ieri con l'assessore Jean-Pierre Guichardaz, la sovraintendente agli studi Marina Fey ed il direttore del personale scolastico Lisa Furfaro a riguardo delle "modalità di concessione dei permessi straordinari di studio per l'anno 2024 a favore dei docenti assunti a tempo determinato con successiva immissione in ruolo dall'anno scolastico 2025/2026 a seguito del concorso ordinario 2023 Pnrr" e "iscritti agli specifici percorsi formativi finalizzati all'acquisizione dei crediti formativi universitari o accademici (Cfu/Cfa)".

Sono quindi aperti da oggi "i termini per la presentazione delle domande finalizzate alla concessione di permessi di studio straordinari per l'anno 2024 per la frequenza" di percorsi universitari abilitanti e "il termine finale è fissato al giorno 15 ottobre" prossimo. Il personale docente che entro questa data "risulterà iscritto ai percorsi formativi in argomento è ammesso a presentare la domanda per la concessione dei permessi di studio per ottenere 25 ore complessive da fruire nei mesi di novembre e dicembre 2024".



