Rai Vda, Buongiorno Regione si occupa della nuova università

Sarà dedicata alla nuova sede dell'Università della Valle d'Aosta la settimana tematica - in programma dal 14 al 18 ottobre - di Buongiorno Regione, la trasmissione del mattino della Tgr Valle d'Aosta in onda dalle 7.30 alle 8 su Raitre. "Oltre a un focus sull'infrastruttura - è spiegato in una nota - si parlerà degli spazi futuri dove si comincerà a lavorare nei prossimi mesi". Sul piano della didattica verranno presentati i diversi corsi di laurea insieme ai docenti dell'ateneo: Consuelo Nava parlerà delle peculiarità di Economia, Teresa Grange di Scienza dell'Educazione, Luisa Revelli, di Lingue, aprirà una finestra internazionale in diretta dall'Università di Tallin dove si trova per una ricerca, Paolo Gheda approfondirà le tematiche di Scienze Politiche, mentre per Psicologia sarà in studio Giuseppe Barbiero, che proporrà una prospettiva diversa sull'argomento, con un approccio legato all'ecologia. Non mancheranno poi le storie di alcuni laureati eccellenti con le loro prospettive per il futuro.

"Nella scorsa stagione abbiamo toccato una volta al mese tutte le vallate della regione - spiega il caporedattore della sede Rai per la Valle d'Aosta, Andrea Caglieris - mentre quest'anno ci concentreremo sui grandi temi e non potevamo non partire dal nuovo ateneo recentemente visitato dal Presidente Mattarella".



