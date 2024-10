Oltre 500 biglietti venduti, successo per T*Danse 2024

Trentuno eventi tra spettacoli, masterclass, jam session, talk-aperitivi e concerti, oltre 500 biglietti venduti, 200 giovani tra studenti dei licei e istituti superiori coinvolti, 90 cittadini/host che hanno messo a disposizione una stanza privata per gli artisti. Sono i numeri dell'ottava edizione di "T*Danse - Danse et technologie", il festival internazionale della nuova danza di Aosta diretto da Marco Chenevier, Alessia Pinto e dal duo VestAndPage e a cura del Teatro Instabile di Aosta.

La manifestazione si è svolta dal 2 al 5 ottobre. "Per la prima volta abbiamo coinvolto un istituto professionale nel progetto di T*Danse - commenta Chenevier - cosa che ci rende particolarmente orgogliosi perché era per noi un obiettivo importante da raggiungere.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA