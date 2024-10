Mountain bike, a La Thuile fa tappa la Coppa del Mondo 2025

Per tre anni La Thuile ospiterà una tappa della Coppa del Mondo Uci di mountain bike specialità downhill e enduro. Nel 2025 l'evento si svolgerà dal 3 al 6 luglio. "La Valle d'Aosta con La Thuile - ha detto il presidente della Regione, Renzo Testolin - sarà la grande protagonista della mountain bike nell'estate 2025. Dopo i grandi appuntamenti invernali la nostra regione sarà al centro dello sport internazionale a riprova dell'elevata professionalità ormai raggiunta dalla località dell'alta valle". Aggiunge l'assessore al turismo e sport, Giulio Grosjacques: "La mountain bike ha saputo diventare, negli anni, un volano di promozione turistica del territorio dalle straordinarie potenzialità. Oggi in Valle d'Aosta è considerato uno sport di grande attrattività che arricchisce la nostra offerta turistica estiva".

La gara di enduro si svolgerà sui tracciati già sede di altre importanti competizioni, per quella di downhill invece è in corso di allestimento un nuovo tracciato, "una pista moderna - spiega il direttore gara, Enrico Martello - lunga 2,9 chilometri e con un dislivello di 685 metri", con passaggi molto veloci e grandi salti. E' anche prevista una sessione di test del percorso a fine ottobre con alcuni atleti di punta del panorama mondiale come Loris Vergier, Loic Bruni, Myriam Nicole.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA