Fotografia naturalistica, al Forte di Bard i migliori scatti del 2024

Saranno esposte al Forte di Bard dal 21 marzo al 6 luglio le immagini vincitrici della 60/a edizione di Wildlife Photographer of the Year, il più importante riconoscimento dedicato alla fotografia naturalistica promosso dal Natural History Museum. "Il concorso quest'anno - si legge in una nota - ha registrato un record di candidature, pari a 59.228 da parte di fotografi di tutte le età e livelli di esperienza provenienti da 117 paesi. Le immagini sono state giudicate in modo anonimo da una giuria internazionale di esperti in base all'originalità, alla narrazione, all'eccellenza tecnica e alla pratica etica".

Miglior fotografo naturalista del 2024 è il fotoreporter canadese per la conservazione marina, Shane Gross, per l'immagine "The Swarm of Life", un racconto magico nel modo sottomarino dei girini di rospo. La fotografia è stata catturata mentre faceva snorkeling tra tappeti di ninfee nel Cedar Lake sull'isola di Vancouver, nella Columbia Britannica. Alexis Tinker-Tsavalas, fotografo tedesco, si è aggiudicato invece il Young Wildlife Photographer of the Year 2024 per la sua immagine ravvicinata "Life Under Dead Wood", che raffigura i corpi fruttiferi della muffa melmosa e un minuscolo collembolo.

