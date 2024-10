Crollo di massi nell'alta Valsavarenche, strada chiusa

Una caduta massi si è verificata nell'alta Valsavarenche. Il crollo è avvenuto "due chilometri più in basso di Pont, nessuna persona è rimasta coinvolta", spiega il sindaco, Roger Georgy. "Alcune persone sono già state riportate a valle, mentre chi è nei camper al momento resta" nella zona del campeggio, in fondo alla vallata: si tratta di "cinque o sei persone".

La strada regionale è chiusa al transito in corrispondenza del piazzale di partenza per il rifugio Chabod. I primi sopralluoghi tecnici - comunica il dipartimento regionale della Protezione civile - sono già in corso e "per meglio definire la situazione, un sorvolo in elicottero della zona del distacco è programmato per domani mattina".



