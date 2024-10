Aosta Pride 2024, una parata per "colorare" la città

E' tutto pronto per la parata che chiuderà l'Aosta Pride 2024. L'evento è in programma sabato 12 ottobre con partenza alle 14.30 da piazza della Repubblica. Il percorso attraverserà la città, passando da via Elter, piazza Salvo D'Acquisto, via Lexert, corso Battaglione, via Chavanne, via Chambéry, via Festaz e via Conseil des Commis, per terminare in piazza Chanoux, dove si svolgeranno i discorsi conclusivi.

"Madrinə" di questa edizione saranno il fumettista Mattia Surroz, l'attrice Elisa Zanotto e la drag e attivista Cristina Prenestina. La parata è realizzata con il supporto del Comune di Aosta e della Consigliera di parità della Valle d'Aosta.



