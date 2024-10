Ponte sulla Dora a Brissogne, apertura rinviata per l'alluvione

E' legata all'alluvione del 29 e 30 giugno scorsi - "che ha danneggiato le opere provvisionali necessarie per l'esecuzione dei lavori" - la riapertura posticipata all'8 dicembre prossimo, due mesi dopo il previsto, del ponte sulla Dora Baltea tra Brissogne e Quart. Lo comunica l'assessorato regionale alle Opere pubbliche.

"A causa della situazione creatasi - precisa l'assessore Davide Sapinet - si è dovuto intervenire sul ponteggio realizzato per l'esecuzione dei lavori e rimuovere il materiale in corrispondenza delle strutture verticali del ponte accumulato in Dora, i cui livelli di portata si sono mantenuti molto elevati per lungo periodo, con conseguente rallentamento delle attività di cantiere. Nonostante la situazione derivante dalla piena della Dora Baltea i lavori sono comunque proseguiti senza interruzione ed attualmente è in corso il completamento del nuovo impalcato in calcestruzzo armato".

I lavori di risanamento ammontano a 1 milione e 870 mila euro e consistono nella realizzazione di un nuovo impalcato in calcestruzzo armato costituito da una carreggiata di 6,50 metri e un marciapiede posto al lato ovest del ponte di 1,50 metri, nonché nel "ripristino corticale delle spalle, degli archi esistenti con malte cementizie speciali e rasatura di protezione dall'azione dei sali disgelanti oltre che dai cicli di gelo e disgelo".

Questi lavori, come gli altri interventi attualmente in corso sul viadotto di Pontboset e sui ponti di Arvier e di Chevril, si inseriscono nell'ambito di un programma promosso dall'amministrazione regionale per la verifica e manutenzione dei 327 ponti e viadotti presenti lungo la rete viaria di competenza della Regione. Una programmazione che "è stata oggetto di riorganizzazione proprio a causa delle conseguenze generate dall'evento alluvionale", riferisce l'assessorato.





