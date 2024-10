Sci, lo skipass stagionale in vendita dal 14 ottobre

Inizierà il prossimo lunedì 14 ottobre la vendita dello skipass stagionale regionale in Valle d'Aosta.

Ad inaugurare la stagione dello sci 2024 /2025, come di consueto, sarà il comprensorio di Cervinia, che dal 26 ottobre aprirà gli impianti. Le aperture degli altri comprensori sono previste dal prossimo 30 novembre.

Sarà possibile acquistare gli abbonamenti stagionali presso le biglietterie principali di Pila Spa, Cervino spa, Funivie Piccolo San Bernardo spa, Courmayeur Mont Blanc Funivie, Monterosaski e Skyway Monte Bianco.

Con un progetto sperimentale per la stagione invernale 2024-2025, l'Associazione valdostana impianti a fune (Avif) ha introdotto una tariffa ridotta del 50% per i residenti in Valle d'Aosta su stagionali, giornalieri e biglietti orari in tutti i comprensori sciistici della regione e su Skyway Monte Bianco.

