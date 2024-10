Transizione ecologica, bando da 6 milioni per le imprese

La giunta regionale ha approvato il bando 'Aggregazioni R&S - transizione ecologica' che stanzia 6 milioni 150 mila euro a favore di imprese industriali per la realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo.

"L'iter amministrativo prevede un passaggio in commissione per illustrare il bando e poi un esame finale della giunta.

L'obiettivo è di dare entro fine ottobre piena visibilità per le imprese al bando, che chiuderà il 20 dicembre", ha spiegato l'assessore allo Sviluppo economico, Luigi Bertschy, durante la conferenza stampa della giunta regionale per illustrare i principali provvedimenti adottati.

Il bando mira a realizzare, da parte di imprese industriali, singolarmente o in collaborazione fra loro e/o con centri di ricerca, progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, che siano fra loro coerenti e coordinati e riguardino gli ambiti 'Energia ed efficienza energetica', 'Economia circolare', 'Mobilità sostenibile', 'Monitoraggio del territorio', 'Agricoltura e ambiente' della Strategia di specializzazione intelligente regionale.

E' prevista anche la possibilità di attivazione di contratti apprendistato di alta formazione e ricerca per giovani con età massima 29 anni, "un'azione che ci permette di continuare quell'attività di attrattività che può essere legata ai progetti di ricerca", ha sottolineato Bertschy.

Gli importi massimi sono diversi a seconda che si tratti di grandi imprese (900 mila euro), medie (600 mila), piccole (450 mila euro) o centri di ricerca che non hanno natura di impresa (400 mila euro).

Sul totale delle risorse messe a disposizione, 4 milioni sono a valere sul Programma regionale Valle d'Aosta Fesr 2021-2027 e 2 milioni 150 mila euro su risorse regionali.

Le spese ammissibili sono relative a personale dipendente, ammortamento di attrezzature e strumenti, materiali per la ricerca e lo sviluppo, ricerca contrattuale, consulenze di ricerca e prestazioni di personale qualificato, prestazioni di personale con contratto a progetto, competenze tecniche, software e brevetti, costo della fideiussione, spese generali, spese per attività di brevettazione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA