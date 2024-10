Fiera di Sant'Orso, mercoledì aprono le iscrizioni

Apriranno mercoledì 9 ottobre, in modalità online, le iscrizioni per la 1025a Fiera di Sant'Orso in programma nel centro storico della città di Aosta il 30 e 31 gennaio 2024.

Tra le novità la partecipazione dell'Associazione nazionale alpini (Ana) con un proprio premio in denaro intitolato a Pier Andrea Donazzan. Lo ha anticipato l'assessore allo Sviluppo economico, Luigi Bertschy, durante la conferenza stampa della giunta regionale per illustrare i provvedimenti adottati.

La Foire comprenderà anche l'Atelier des Métiers, riservato alle imprese iscritte nel Registro dei produttori di oggetti di artigianato e il Padiglione enogastronomico con le imprese del settore agroalimentare, entrambi in programma dal 30 gennaio al 2 febbraio 2025.

Come da prassi non è previsto l'invio a domicilio della modulistica per le adesioni. Queste ultime dovranno pervenire entro il prossimo venerdì 22 novembre alla Struttura attrattività del territorio, internazionalizzazione e artigianato di tradizione.

La modulistica di adesione e il regolamento per lo svolgimento della manifestazione sono reperibili sul sito regionale (www.regione.vda.it) nella sezione 'Artigianato di tradizione'.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA