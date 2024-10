Favoreggiamento della prostituzione, denunciato un valdostano

Un uomo valdostano di 74 anni è stato denunciato dai carabinieri per favoreggiamento della prostituzione e della permanenza di stranieri irregolari sul territorio italiano per un periodo di circa dieci anni. Le indagini dei militari della stazione di Nus, coadiuvati dai colleghi della Compagnia di Saint-Vincent/Châtillon, sono durate cinque mesi e hanno richiesto anche la collaborazione di numerosi reparti dell'Arma dislocati sul territorio italiano.

Nell'ambito dell'inchiesta è inoltre scattato il sequestro preventivo di due immobili dell'uomo che, secondo il quadro indiziario emerso, li concedeva in locazione per l'esercizio della prostituzione.



