Meditazione, preghiere e musica: ad Aosta le religioni per la pace

La meditazione del monaco di Bose, Guido Dotti (dalle 17.45 alle 18.15), la preghiera guidata dai rappresentanti delle religioni (18.30-19), infine un "tempo di silenzio" con l'accensione delle candele come segno disperanza (19.15-19.35): sono i momenti principali dell'evento interreligioso 'Assisi-Aosta: dalla lampada alla luce. Le religioni in cammino per la pace', in programma sabato 5 ottobre in piazza Chanoux, ad Aosta. L'incontro è promosso dai rappresentanti delle chiese Cattolica, Ortodossa rumena e Valdese, della Lega islamica autonoma della Valle d'Aosta e della comunità Baha'i.

Dopo l'apertura a tema musicale (dalle 17 alle 17.30) è in programma la presentazione delle autorità religiose e civili, con i rappresentanti di Regione e Comune di Aosta. I momenti musicali saranno affidati a Naim, Ranzie Mensah, Chaldun e al gruppo Unojah.



