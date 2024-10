Minialloggi di ex casa Gagliardi, mozione passa all'unanimità

Il Consiglio Valle ha approvato all'unanimità una mozione riguardante gli alloggi dell'ex casa Gagliardi.

Il testo, proposto dal gruppo Forza Italia ed emendato in accordo con l'assessore alle Opere pubbliche, Davide Sapinet, prevede di dare mandato ad Arer di predisporre una valutazione tecnica rispetto alla trasformazione degli alloggi dell'ex casa Gagliardi da monolocali in bilocali, individuando nel contempo diverse opzioni di destinazione d'uso, da condividere nell'ambito del tavolo di lavoro di revisione della legge regionale numero 3/2013 in materia di politiche abitative.

"I 25 monolocali dell'ex Casa Gagliardi, che hanno una superficie di 22 metri quadri, e i cinque bi/tri locali di circa 28 mq sono spazi invivibili e angusti, tanto da essere anche noti con l'appellativo di 'alloggi loculo per vivi' - ha commentato il consigliere Mauro Baccega -. Per effetto della legge regionale n. 3/2013, invece, avrebbero dovuto avere un'ampiezza minima rispettivamente di 28 e di 38 mq. È necessario per una Regione che guarda alle esigenze della popolazione assegnare alloggi di edilizia residenziale pubblica confortevoli e con superfici minime adeguate alle dimensioni dei nuclei familiari. È importante la nuova legge regionale sull'edilizia residenziale pubblica non preveda più la possibilità di progettare monolocali".

L'assessore Sapinet ha confermato "il duplice impegno del governo ad avviare un confronto per prevedere il progressivo utilizzo di questi minialloggi per la sola emergenza abitativa temporanea e non più per l'assegnazione definitiva e, dall'altro, avviare un iter di modifica della legge 3/2013 nella direzione di aumentare la metratura minima degli alloggi da assegnare a una sola persona".

Ritirata, invece, la mozione del gruppo Forza Italia che sollecitava la predisposizione del bando affitti 2024.



