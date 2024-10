Donoday, Valle d'Aosta quarta in Italia per quota di donatori

"Escludendo il Trentino-Alto Adige dalle classifiche (primo per tutti i parametri), la Valle d'Aosta con una popolazione di 123 mila abitanti si distingue per numero di donatori (13,5%) piazzandosi al secondo post nel Nord Ovest dopo la Lombardia (14,6%) e al quarto in Italia (la media nazionale è l'11%), preceduta dal Friuli-Venezia Giulia (14,3) e seguita dalle Marche (12,9)". I dati emergono dalla settima edizione del rapporto annuale 'Noi doniamo', illustrato a Bard in occasione di 'Valle d'Aosta capitale del dono 2024'.

La Valle d'Aosta è al primo posto in assoluto in Italia per fiducia verso gli altri con 31,3% di abitanti che hanno risposto 'sì' alla domanda "Gran parte della gente è degna di fiducia?" inserita nell'indagine Istat 'Aspetti della vita quotidiana', rispetto ad una media nazionale del 24,8%.

Sottolinea il presidente dell'Istituto Italiano della Donazione, Ivan Nissoli: "Il fattore fiducia è al centro: come è noto, la capacità di fidarsi dell'altro è alla base della propensione a donare dei cittadini. Una percentuale così elevata è la testimonianza di un territorio che, anche grazie alle sue piccole dimensioni, riesce a costruire legami relazionali forti e duraturi nel tempo".

"I dati del rapporto 'Noi doniamo' testimoniano la propensione della Valle d'Aosta alla solidarietà e all'impegno per gli altri, dal numero di donatori e di volontari alla fiducia nel prossimo", commenta Claudio Latino, presidente del Csv Valle d'Aosta. "Sono dati che premiano e riconoscono il valore del mondo del volontariato valdostano, un riconoscimento testimoniato concretamente già mesi fa con l'assegnazione della Capitale del Dono alla Valle d'Aosta".

Per quanto riguarda la donazione di tempo, la Valle d'Aosta, con il suo 9,9% per numero di volontari, è seconda in Italia, preceduta da Friuli-Venezia Giulia con il 10,1% e seguita dalla Lombardia con 9,7% (la media nazionale è di 7,8%). Dal censimento Istat del 2021 la regione d'Italia tetto d'Europa si distingue anche per i suoi 1.362 di enti non profit censiti su un totale italiano di 360.623 che occupano 2.030 persone e che hanno in forza 17.625 volontari. Il dato nazionale è di 893.514 dipendenti e di 4.616.915 volontari.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA