Bertschy, in ripresa andamento del mercato del lavoro

"L'andamento del mercato del lavoro valdostano registra un trend positivo di ripresa, con un livello medio di occupati che è cresciuto, anche tra i giovani e le donne, superando i livelli pre-pandemia". Lo ha detto l'assessore regionale al lavoro, Luigi Bertschy, presentando in aula il Piano triennale degli interventi di politica del lavoro 2024-2026. Piano che è stato approvato con 24 voti a favore e 11 astensioni. Il documento contiene "gli obiettivi, le priorità e la tipologia delle azioni da mettere in campo per affrontare le sfide del lavoro nel prossimo triennio, con uno stanziamento di 19,2 milioni di euro".

"Questo Piano - ha proseguito Bertschy - mette al centro la persona e si fonda sul concetto di mercato di lavoro come sistema di transizioni occupazionali lungo il corso della vita: dal sistema educativo al lavoro, da un lavoro all'altro, tra occupazione e disoccupazione e viceversa. Contiene inoltre un approccio coerente con l'Alleanza per il lavoro, con l'obiettivo di una maggiore occupazione e un miglioramento nella qualità del lavoro anche attraverso la crescita delle competenze.

L'obiettivo generale è quindi quello di contribuire a rafforzare un modello di sviluppo socioeconomico della Valle attraverso una maggiore qualità del lavoro, l'accrescimento e valorizzazione del capitale umano, la centralità della coesione sociale, il miglioramento della capacità di risposta ai cambiamenti di contesto (produttivi, ambientali, istituzionali ecc.), l'incremento dell'attrattività del territorio, l'uguaglianza delle opportunità per tutti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA