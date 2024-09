La bandiera della Valle d'Aosta per la finale nazionale del Trofeo Coni

Il presidente della Regione, Renzo Testolin, e l'assessore al Turismo, sport e commercio, Giulio Grosjacques, hanno consegnato la bandiera valdostana al presidente del Coni Valle d'Aosta, Jean Dondeynaz, e a una piccola rappresentanza della delegazione che porterà i colori valdostani nel corso della sfilata della finale nazionale del Trofeo Coni. L'evento si svolgerà a Catania e Palermo, in Sicilia, dal 3 al 6 ottobre prossimi.

Il Trofeo Coni, giunto alla nona edizione, è una manifestazione multisportiva rivolta ai ragazzi under 14 tesserati presso le Associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche (Asd/Ssd). In Sicilia saranno presenti 37 federazioni sportive nazionali, sette discipline sportive associate e oltre 4.400 atleti e tecnici provenienti da tutta l'Italia.

La manifestazione è organizzata in collaborazione con gli organismi sportivi del Coni e ha l'intento di valorizzare l'attività sportiva, dando risalto al "sano agonismo che racchiude in sé la vittoria così come la sconfitta quali elementi fondamentali per un percorso di crescita individuale e sportiva".

A questa fase finale la Valle d'Aosta parteciperà con un contingente di 17 tecnici e 63 atleti tra i 10 e 14 anni che si confronteranno con i coetanei delle altre regioni italiane in diverse discipline.



