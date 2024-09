Paolo Griffa al Caffè Nazionale conferma i Tre chicchi e le Tre tazzine

A due anni dall'apertura Paolo Griffa al Caffè Nazionale, 1 stella Michelin, conferma per il terzo anno il riconoscimento 'Tre Chicchi e Tre tazzine' della Guida Bar d'Italia 2025 del Gambero Rosso. E' l'unico Caffè in Valle d'Aosta a riceverlo.

I chicchi si riferiscono alla qualità del caffè inteso come bevanda e, a seconda del grado di bontà, ne vengono assegnati uno, due o tre per "caffè eccellente". Le tazzine sintetizzano invece il giudizio complessivo sul locale basandosi su offerta, servizio, ambiente e igiene. In tutta Italia sono 48 i bar che hanno ottenuto le Tre Tazzine e i Tre Chicchi 2025.

E' Lorenzo Ruggieri, direttore editoriale del Gambero Rosso, a conferire il premio a Titti Traina, pastry chef, che commenta: "Dopo due anni di attività siamo particolarmente felici di questa conferma: il nostro impegno quotidiano per l'alta qualità, le proposte sempre nuove, le declinazioni territoriali che danno voce alle materie prime e ai produttori locali viene ricompensato. Dedichiamo questo premio a tutto lo staff del Caffè Nazionale e ai nostri clienti, sempre più affezionati e partecipi!".

Paolo Griffa, chef stellato e maestro Ampi, aggiunge: "Prosegue il nostro lavoro assieme e per il territorio; siamo molto orgogliosi di questa riconferma, frutto del lavoro e della passione di tutto il team e del 'sistema' ideale di avventori ed operatori che si è creato attorno al Caffè Nazionale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA