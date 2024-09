Giornata mondiale del cuore, l'Usl partecipa con video sui social

Passano anche dai social media la prevenzione e il riconoscimento dei segnali di allarme più importanti per la salute cardiaca. In occasione della Giornata mondiale del Cuore, che si celebra il 29 settembre, e nell'ambito della (H) Open week sulle malattie cardiovascolari di Fondazione Onda Ets, in programma dal 26 settembre al 2 ottobre, la Struttura complessa di Cardiologia dell'ospedale regionale di Aosta, diretta dal dottor Paolo Scacciatella, partecipa con un'iniziativa digitale e social. Saranno diffusi tre video reel in cui il direttore e due cardiologi della sua équipe, il dottor Gianluca Amato e la dottoressa Lorenza Michela Biava, parlano di prevenzione e riconoscimento dei segnali di allarme più importanti per la salute del cuore.

I video, pensati per raggiungere un ampio pubblico attraverso i canali social dell'Azienda Usl, affrontano temi chiave legati alla prevenzione cardiovascolare e forniscono indicazioni su come riconoscere sintomi precoci che potrebbero indicare la presenza di una malattia cardiaca, promuovendo così una maggiore consapevolezza tra i cittadini. Scacciatella parlerà di infarto, Amato di patologie valvolari e la Biava del 'Cuore delle donne', ossia le malattie cardiovascolari declinate al femminile.

"La prevenzione - afferma Scacciatella - è fondamentale per ridurre l'incidenza delle malattie cardiovascolari, e raggiungere il pubblico attraverso i social ci permette di sensibilizzare una fascia ancora più ampia della popolazione.

Con questa iniziativa vogliamo fornire, con una nuova modalità, strumenti utili per riconoscere in tempo i segnali che il nostro corpo ci invia e ribadire l'importanza di adottare stili di vita sani sin da subito".

La Struttura complessa cardiologia dell'Ospedale regionale di Aosta conta 15 cardiologi e tre specializzandi e esegue 1.350 ricoveri all'anno, 1.100 procedure di emodinamica e cardiologia interventistica (coronarografia, angioplastica, interventistica strutturale), 400 di elettrofisiologia impiantistica (pacemaker), circa 10 mila esami ecocardiografici e più di 50 mila prestazioni ambulatoriali.

I video sono sulla pagina Instagram dell'azienda Usl (https://www.instagram.com/ausl_vda/)



