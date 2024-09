Cervino spa, Federico Maquignaz confermato al vertice per altri tre anni

Federico Maquignaz è stato confermato presidente e amministratore delegato di Cervino Spa, la società di gestione degli impianti di risalita di Breuil-Cervinia, Valtournenche, Torgnon e Chamois. L'incarico per i prossimi tre esercizi è stato deliberato ieri dalla giunta regionale e la nomina ufficializzata oggi in occasione dell'assemblea della società in Finaosta.

L'albergatore di Breuil-Cervinia era già stato al vertice della società degli impianti già dal 2011 al 2020, quando aveva dato le dimissioni "per motivi professionali e privati". Poi nell'ottobre 2022 Maquignaz era tornato alla guida della Cervino spa, prendendo il posto di Herbert Tovagliari, funzionario di Finaosta.

Confermati anche i consiglieri Monica Meynet e Stefano Perrin, a cui si affiancano da oggi Ivo Herin e Francesca Macrì.

Giacomo Biancardi è presidente del collegio sindacale, Massimo Ciocchini e Patrizia Giornetti i sindaci effettivi e Veronica Chanoux e Jean Paul Zanini sindaci supplenti.

Federico Maquignaz dichiara: "Sono onorato di questa rinomina e, pur avendo oggi sottoposto ai soci un bilancio molto soddisfacente, guardiamo al futuro con la volontà di fare ancora di più al fine di garantire uno sviluppo armonico del comprensorio.

Nell'imminente stagione invernale ci sarà l'inaugurazione della nuova seggiovia del Goillet, fondamentale per l'interconnessione tra Breuil-Cervinia e Valtournenche; sono inoltre stati effettuati numerosi interventi sugli impianti di innevamento programmato e di miglioramento delle piste. Ancora più importante il progetto futuro: è stato avviato l'iter per la sostituzione della linea Breuil-Cervinia - Plateau Rosa e stiamo puntando a sostenere il posizionamento delle singole località con interventi mirati. Ringrazio per la fiducia dei soci e di tutto il personale".



