Rettrice, "la nuova Università aperta a tutta la cittadinanza"

"La Regione Valle d'Aosta ha fatto un investimento importante su un edificio, collocato in una posizione strategica e storicamente densa di memorie, dal carattere innovativo, concepito in maniera tale da essere un luogo di studio, ricerca e lavoro accogliente e, al tempo stesso, un'area aperta ad attraversamenti e passaggi non esclusivamente per la comunità universitaria, ma per la cittadinanza tutta". Così la rettrice dell'Università della Valle d'Aosta, Manuela Ceretta, in occasione dell'inaugurazione della nuova sede per le attività didattiche dell'ateneo.

"Come Univda - ha aggiunto - avvertiamo la responsabilità di 'riempire' questa nuova sede con un adeguato investimento progettuale in direzione dello sviluppo di linea di ricerca e di percorsi didattici sia consolidati che innovativi".

Colori e caratteristiche dell'edificio disegnato dall'architetto Mario Cucinella sono ispirati all'immagine di un ghiacciaio. Il progetto si sviluppa su quattro livelli fuori terra (piano terreno, piano primo, secondo e terzo) e due livelli interrati.

Al piano terra ed in particolare in prossimità delle estremità sono state posizionate la caffetteria e l'accesso all'aula magna, dotata di 176 posti. Le aule sono invece distribuite a tutti i livelli fuori terra e sono tutte rivolte verso la città.



