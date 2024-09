Maltempo, sale fino ad arancione l'allerta in Valle d'Aosta

Sale l'allerta legata al maltempo in Valle d'Aosta nell'ultimo bollettino del Centro funzionale regionale. Riguardo all'aspetto idrogeologico il livello è 'arancione' per la dorsale alpina - dalla Valgrisenche a Cervinia, passando per la zona del Monte Bianco e del Gran San Bernardo - e 'giallo' per le valli del Gran Paradiso: la criticità riguarda versanti e torrenti. In particolare, a Nord-ovest saranno possibili "diffuse frane superficiali, colate detritiche, cadute massi e esondazioni dei torrenti principali.

Riattivazione di frane profonde in contesti critici" mentre nelle vallate del parco nazionale lo scenario riguarda l'eventualità di "localizzati fenomeni di colate detritiche e di esondazione nei rivi secondari. Non si escludono frane superficiali e cadute massi".

L'incremento del livello di allerta è legato alle "precipitazioni previste per il pomeriggio e la serata di oggi" e anche allo "stato di saturazione dei suoli". Da stamane il Comune di Courmayeur ha chiuso in via precauzionale la Val Ferret e la Val Veny.

Per il resto del territorio regionale - valla centrale e bassa valle - la criticità è invece idraulica e riguarda la Dora Baltea, con un'allerta 'gialla' per possibili "localizzate esondazioni" del fiume "e dei torrenti principali". I livelli della Dora "rientreranno sotto le soglie di attenzione durante la mattinata di domani".

Sono attese "precipitazioni, anche di forte intensità oggi sul settore Nord-ovest, associate a possibile convezione, e via via più deboli verso il settore Sud-est. Dalla serata i fenomeni dovrebbero attenuarsi e cessare, salvo qualche sulle creste di confine, interessate da un po' di bufera".



