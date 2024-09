Maltempo, a Courmayeur chiuse la Val Ferret e la Val Veny

A Courmayeur è scattata alle 10.30 la chiusura precauzionale della Val Ferret e della Val Veny a causa dell'allerta "gialla" in corso nel Nord-ovest del territorio regionale per criticità idrogeologica legata alle forti piogge.

In Val Ferret l'accesso pedonale e veicolare è vietato dalla località La Palud (sbarra della Val Ferret) fino alle 8 di domani. Alla stessa ora riaprirà l'ingresso in Val Veny lungo la pista della Brenva, mentre l'accesso a partire dal Ponte delle capre tornerà percorribile dopo la revoca dell'ordinanza firmata stamane dal sindaco, Roberto Rota.

Inoltre "per reali necessità il sindaco e/o il responsabile comunale di protezione civile potranno prevedere finestre di transito, da effettuarsi durante le fasi meno intense della perturbazione e a rischio e pericolo del richiedente".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA