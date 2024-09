Inaugurata la nuova sede dell'Università della Valle d'Aosta

"Quando si taglia il nastro di una struttura come questa il gesto è di alcuni secondi ma la mente scorre indietro negli anni, per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a questo percorso". Lo ha detto il presidente della Regione Renzp Testolin, che è anche presidente del Consiglio dell'Università della Valle d'Aosta, durante la conferenza stampa seguita all'inaugurazione della nuova sede dell'ateneo valdostano, nell'area dell'ex caserma Testa Fochi di Aosta.

Ricordando l'iter iniziato a fine anni novanta - in cui aveva avuto un ruolo anche l'attuale assessore Luciano Caveri, quando era presidente della Regione - Testolin ha spiegato che si tratta di "un percorso che non è finito e che oggi permette di accogliere circa mille studenti, con una potenzialità di crescita del 30%, fino a 1.300 posti, in una struttura moderna e innovativa che dà la possibilità alla nostra città anche di essere attrattiva per chi vuole raggiungerci da fuori. A questi andranno ad aggiungersi altri propositi, alcuni già finanziati".

Nuova sede dell'Università della Valle d'Aosta

"E' il caso - ha spiegato Testolin - della caserma Giordana, attigua all'attuale sede, già finanziata per 16 milioni di euro. per accogliere gli uffici amministrativi e sede di studio e biblioteca, dove troverà un giusto collocamento anche il sacrario tanto caro ai nostri alpini, e che dovrà far parte del percorso di valorizzazione di quest'area.

Qui lavorano 56 tra professori e ricercatori e 65 persone in amministrazione, una compagine che tengo a ringraziare per quello che ha fatto in questi mesi per riuscire a entrare per quest'anno accademico".

I corsi nella nuova sede "inizieranno lunedì prossimo", ha anticipato la rettrice, Manuela Ceretta.



