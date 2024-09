Il Gambero rosso ha selezionato otto pizzerie valdostane

Sono otto le pizzerie valdostane presenti nella nuova guida Pizzerie d'Italia 2025 del Gambero Rosso.

"Nessuna eccellenza a punteggio pieno - si legge in una nota - e nessun nuovo ingresso, ma quasi tutte con ottimi posizionamenti con due spicchi e due rotelle", rispetto a un massimo di tre.

Nel capoluogo regionale viene premiata Pizzeggiando (due rotelle), "unica pizzeria al taglio, nel centro di Aosta con il suo banco sempre ben guarnito di pizza in teglia con l'impasto a nuvola, decisamente croccante alla base e soffice all'interno".

A Chatillon la Locanda Cervino (uno spicchio), "con le sue pizze cotte in forno a legna con prodotti tipici d'alta montagna" e a Courmayeur Fuoripista, "moderno locale dalla doppia anima, pizzeria con ristorante con cucina prevalentemente di carni", e "la centralissima, con le sue pizze extralarge" Du Tunnel (entrambe con due spicchi).

A Saint-Pierre viene segnalata Dal Fornaro del Castello (due spicchi) "celebre per i suoi impasti con quattro farine diverse", a Sarre Lidò (due spicchi) "fulcro vitale per la movida valdostana, a La Salle La Macina (uno spicchio) "con le sue pizze omaggio alla tradizione italiana" e a Quart iSaulle (due spicchi), "pizzeria napoletana da tre generazioni" Nella guida sono state selezionate 750 pizzerie sulle oltre 183 mila presenti in Italia.



