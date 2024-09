Legali ex pm Aosta, "riabilitata immagine persona perbene"

"Crediamo che questo provvedimento, e le assoluzioni penali e disciplinari, valgano a riabilitare in maniera incontestabile e definitiva l'immagine di una persona per bene che ha lavorato seriamente e correttamente in Valle d'Aosta, ottenendo significativi risultati e la stima di un'intera comunità". Così gli avvocati Corinne Margueret e Ascanio Donadio commentano il provvedimento, divenuto definitivo, con cui la Corte d'appello di Milano ha riconosciuto un indennizzo di 48.800 per ingiusta detenzione all'ex procuratore facente funzioni di Aosta Pasquale Longarini, che nel 2017 aveva trascorso 61 giorni ai domiciliari nell'ambito di un procedimento penale per induzione indebita a dare o promettere utilità, rivelazione di segreto d'ufficio e favoreggiamento, da cui nell'ottobre 2021 era stato definitivamente assolto.

"Grande soddisfazione - dichiarano i due legali - per il risultato ottenuto che vale come un definitivo riconoscimento della correttezza del dottor Longarini e del modo in cui ha svolto il proprio ruolo di magistrato".

Longarini, oggi giudice civile presso il tribunale di Imperia, il 25 luglio 2023 si era inoltre visto scagionare dalle Sezioni unite della Corte di cassazione "da tutte le contestazioni di natura disciplinare, direttamente o indirettamente collegate al procedimento penale", spiegano i suoi avvocati.



