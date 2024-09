La Fontina Dop al G7 agricoltura di Ortigia

Il Consorzio produttori e tutela della Fontina Dop partecipa al G7 agricoltura organizzato dal ministero dell'Agricoltura, sovranità alimentare e foreste in programma fino al 29 settembre nell'Isola di Ortigia (Siracusa).

All'evento internazionale partecipano, oltre all'Italia che è Paese organizzatore, Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti, insieme ai presidenti del Consiglio europeo e della Commissione europea.

"Oggi - ricorda il presidente del Consorzio Fontina dop, Andrea Barmaz - viene esportato circa il 15% della produzione totale di Fontina e il nostro mercato più importante è ancora quello statunitense, seguito proprio dai Paesi europei del G7 come Francia, Germania, Regno Unito".

Il Consorzio Fontina Dop parteciperà, il 26 settembre, al Convegno internazionale 'Indicazioni geografiche: uno strumento di cooperazione internazionale' (ore 10.30, Palazzo Vermexio, Ortigia) organizzato da Origin per sviluppare progetti di cooperazione a sostegno della crescita delle indicazioni geografiche nei Paesi in via di sviluppo, e all'assemblea dal titolo 'Approvazione documento di posizione di Origin Italia in merito alle indicazioni geografiche'.

"Parleremo di tutela del territorio, innovazione, sostenibilità, sicurezza alimentare e riduzione degli sprechi, tutti argomenti a noi molto cari, ma sarà importante affrontare anche il tema degli scambi commerciali", ha proseguito Barmaz, con riferimento alle "diatribe internazionali che rischiano di precludere l'accesso a mercati, come la Cina, ancora minori per la Fontina, ma potenzialmente molto interessanti".



