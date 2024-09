Accordo giunta-medici di famiglia per le future case di comunità

La giunta regionale ha approvato l'Accordo integrativo regionale, sottoscritto dall'assessorato alla Sanità, dall'Azienda Usl e dalle organizzazioni sindacali di categoria, diretto a disciplinare le Aggregazioni funzionali territoriali (Aft), organizzazioni nell'ambito delle quali i medici sono chiamati a concordare la pianificazione delle loro attività per garantire l'assistenza anche all'interno delle Case di comunità di futura attivazione.

"Le aggregazioni funzionali territoriali potenziano la collaborazione tra i medici di medicina generale, con l'obiettivo finale di garantire, all'interno delle future case di comunità, un'assistenza multiprofessionale e integrata sul territorio", spiega l'assessore alla Sanità, Carlo Marzi.

Inoltre "rappresentano un fondamentale tassello nel percorso di messa a terra del Piano della salute e del benessere sociale, approvato nel 2023, e nel processo di riorganizzazione della sanità territoriale che abbiamo avviato insieme all'azienda Usl". In questo senso "l'impegno è prioritariamente volto a rendere le cure sempre più vicine ai luoghi di vita delle persone".

Le Aggregazioni funzionali territoriali (Aft), dei medici del ruolo unico di assistenza primaria, sono afferenti alle quattro Case della Comunità di Morgex, Aosta, Châtillon e Donnas e per ciascuna di loro sarà individuato un referente di Aft con il compito di coordinare l'integrazione e la continuità assistenziale.

"Il potenziamento del territorio - spiega Nunzio Venturella, segretario regionale Federazione italiana medici di medicina generale- è una priorità, considerata la carenza di professionisti della salute".

Il presidente regionale del Sindacato nazionale autonomo medici italiani Valle d'Aosta, Mario Manuel, sottolinea che "attraverso le Aft presenti sul territorio, i cittadini usufruiranno di tutti i servizi sanitari territoriali di medicina generale che l'azienda Usl eroga e garantisce".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA