'Dedicata a te', ad Aosta erogate 374 carte solidali da 500 euro

Sono 374 le carte solidali 'Dedicata a te' erogate per il Comune di Aosta ad altrettanti nuclei familiari con almeno tre componenti. Si tratta di una carta di pagamento elettronica concessa in modo automatico e senza necessità di presentare domanda a famiglie in possesso di determinati requisiti per acquisti di beni alimentari da effettuare nei supermercati o negozi convenzionati.

I beneficiari, informati tramite lettera dal Comune, potranno ritirare presso qualsiasi ufficio postale la 'Carta solidale acquisti 2024', nominativa e prepagata, sulla quale è caricato l'importo di 500 euro per l'acquisto di beni di prima necessità, come previsto dal decreto interministeriale del 4 giugno 2024.

La carta viene rilasciata da Poste Italiane, è nominativa, potrà essere usata fino al 28 febbraio 2025 e rientra tra gli aiuti previsti dalla legge di bilancio 2024. Se i cittadini che hanno diritto al beneficio non effettueranno almeno un acquisto con la carta entro il 16 dicembre 2024, la stessa verrà bloccata.

I requisiti alla data di pubblicazione del decreto sono: iscrizione nell'Anagrafe della popolazione residente (anagrafe comunale) nel Comune di Aosta e titolarità di una certificazione Isee in corso di validità con indicatore non superiore a 15 mila euro annui.



