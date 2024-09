A Lillianes apre il nuovo nido d'infanzia

Aprirà per la prima volta le sue porte lunedì 23 settembre il nuovo nido d'infanzia di Lillianes che, insieme allo spazio gioco, avrà la disponibilità di ospitare fino a 18 bambini. Nel corso del 2024, saranno 11 in tutto i minori accolti, sei bambine e cinque bambini, provenienti dai comuni di Fontainemore, Gaby, Issime, Lillianes e Perloz, che potranno frequentare la struttura dalle 7.30 alle 17.30.

Con l'apertura del nido di Lillianes, in località Le They-Dessous 50, nasce il primo 'Polo 0-6' della bassa valle: l'obiettivo sarà di promuovere esperienze di continuità educativa dalla nascita sino a sei anni, attraverso la collaborazione e l'integrazione delle competenze tra i comuni, l'istituzione scolastica e i soggetti gestori del servizio.

"Siamo orgogliosi di essere arrivati a questo importante traguardo, fortemente voluto e raggiunto grazie all'impegno dell'amministrazione comunale e alla collaborazione sinergica con l'Unité Mont-Rose, che si è attivata per l'avvio e la gestione del servizio", commenta il sindaco di Lillianes, Daniele De Giorgis. "Con l'apertura del nido di Lillianes e del Polo 0-6 si concretizza, per la Valle del Lys, il sostegno della pubblica amministrazione al mantenimento dei servizi in territorio montano", dichiara la presidente dell'Unité Mont-Rose e sindaca di Fontainemore, Speranza Girod.



