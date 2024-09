Piano rifiuti, i sindaci rinviano l'espressione del parere

L'assemblea del Consiglio permanente degli enti locali (Cpel) ha deciso all'unanimità di rinviare l'espressione del parere sulla proposta di delibera regionale riguardante l'aggiornamento tecnico del volume IV del Piano regionale di gestione dei rifiuti per il quinquennio 2022/2026. L'obiettivo è "analizzare il documento di studio di riorganizzazione delle discariche per rifiuti inerti sul territorio regionale (seconda fase), trasmesso nei giorni scorsi" da Arpa Valle d'Aosta, e "consentire ulteriori approfondimenti tecnici resisi necessari alla luce degli interventi di alcuni amministratori nel corso del dibattito".

Una decisione arrivata dopo che i sindaci di Aymavilles, Jovençan e Champdepraz avevano annunciato parere negativo alla delibera e i primi cittadini di Issogne e Saint-Marcel voto di astensione. Altri amministratori - anche di comuni non toccati direttamente dalla questione - poi hanno manifestato l'intenzione di astenersi: di qui la decisione presa dall'assemblea di rinviare il parere.



