Lega, "un distaccamento dei vigili del fuoco in bassa Valle"

Il gruppo Lega Vallée d'Aoste ha depositato oggi una mozione con cui sollecita il governo regionale, di concerto col Corpo valdostano dei vigili del fuoco, ad istituire un distaccamento dei vigili del fuoco professionisti in bassa Valle.

"Ciò si rende necessario - scrive la Lega in una nota - perché da Saint-Christophe, in emergenza, si impiega anche un'ora per arrivare in alcune aree della Valle del Lys, della Valle di Champorcher e della Val d'Ayas. Un distaccamento in Bassa Valle renderebbe perciò più veloci ed efficaci gli interventi. Inoltre, purtroppo, è sempre più difficile reclutare giovani vigili del fuoco volontari e quindi non si può rischiare di avere aree del nostro territorio che in prospettiva potrebbero essere sguarnite di squadre a discapito dei cittadini".

"Questa proposta - commenta il vice capogruppo della Lega Vallée d'Aoste e primo firmatario della mozione, Erik Lavy - si rende necessaria per non avere territori o valli di serie B.

Avere un distaccamento dei vigili del fuoco professionisti in bassa Valle, che collabori con le diverse realtà di vigili del fuoco volontari nei nostri piccoli comuni, sarebbe un risultato fondamentale per rendere più efficienti e tempestivi gli interventi".



