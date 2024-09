Bertschy, "autostrade devono dare maggiori risposte al traffico locale"

"Le autostrade devono dare una maggiore risposta al traffico locale rispetto all'attuale situazione: devono farlo con tariffe migliori e con investimenti nuovi da studiare". Lo ha detto l'assessore regionale ai trasporti, Luigi Bertschy, rispondendo in aula ad un'interpellanza di Rassemblement valdotain sull'inserimento dello svincolo autostradale di Morgex nel Piano regionale dei trasporti.

"Lo svincolo di Morgex - ha aggiunto - è inquadrato in una ben più complessa linea di intervento finalizzata a drenare traffico improprio dalla strada statale 26 e delle altre direttrici, riportandolo sul sistema autostradale, ad oggi poco utilizzato anche per via delle tariffe elevate. Le valutazioni riportate nel Piano sono infatti il risultato di una combinazione di interventi infrastrutturali, tecnologici e tariffari che abbracciano l'intero asse autostradale valdostano. L'ipotesi al momento avanzata per lo svincolo di Morgex è relativa all'utilizzo dell'infrastruttura esclusivamente per il traffico privato, ossia le autovetture e non il traffico merci".

"Condividiamo totalmente lo sfidante obiettivo di rendere più fruibile l'asse autostradale al traffico locale - ha osservato Stefano Aggravi (Rv) - e crediamo che, al di là dei singoli progetti, più svincoli ci sono e meglio è, perché sono utili a liberare dalle situazioni di traffico elevato, ai fini della sicurezza e della riduzione dell'inquinamento".



