Operaio morto a Gressoney, domani i funerali

Si svolgeranno domani, giovedì 19 settembre, alle 14,30 nella chiesa di Issime i funerali di Stefano Rabaglio, di 51 anni, residente a Issime, assessore comunale e dipendente della Monte Rosa Ski, morto lunedì in un incidente sul lavoro.

La salma partirà alle 14 dall'abitazione della vittima per raggiungere poi la chiesa. Questa sera alle 21, nella chiesa di Issime, si svolgerà il rosario.

La procura di Aosta ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, per ora senza indagati, sull'incidente nel quale ha perso la vita Stefano Rabaglio. L'uomo stava facendo dei lavori di manutenzione sull'impianto della funivia Stafal-Sant'Anna a Gressoney-La-Trinité quando, per cause ancora da chiarire, è rimasto schiacciato dal carrello della manutenzione. L'impianto è stato posto sotto sequestro.



