Lega, "Nuti ha piegato il regolamento a suo uso e consumo"

Il sindaco Nuti e la sua giunta "hanno nuovamente piegato il regolamento del Consiglio comunale a loro uso e consumo". Così in una nota la Lega Vallée d'Aoste.

"Nella riunione della seconda Commissione consiliare - si legge - la maggioranza ha pensato bene di convocare in Commissione il consigliere Franco Proment e farlo votare senza che prima ne fosse stata votata la surroga dal Consiglio. Infatti, da regolamento, la sua presenza in Commissione non era possibile, poiché le dimissioni irrevocabili del capogruppo Uv Laurent Dunoyer non lo rendevano immediatamente sostituibile e il passaggio necessario da fare nella prima seduta utile del Consiglio comunale era quello della surroga e poi dell'eventuale votazione. Cosa che invece non è avvenuta".

"Dopo aver assistito con sgomento a quanto accaduto in seconda commissione - commenta la vice capogruppo, Sylvie Spirli - il 5 settembre abbiamo chiesto un parere di legittimità sullo svolgimento della stessa alla luce del regolamento del Consiglio comunale. La nostra azione di controllo sull'operato di questa maggioranza ha funzionato: le tre delibere approvate in Commissione, tra cui quella per la pedonalizzazione di piazza della Repubblica, torneranno come è giusto alla discussione della commissione competente in modo regolare".



