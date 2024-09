Gressoney, via alla messa in sicurezza della strada a Steischlag

Sono iniziati i lavori di mitigazione del rischio di caduta massi a monte della strada regionale 44 della valle del Lys, in località Steischlag di Gressoney-Saint-Jean. Lo comunica l'assessorato Opere pubbliche, territorio e ambiente.

"Gli interventi sono stati resi necessari a seguito del verificarsi di periodici fenomeni di crollo lapideo - ricorda l'assessore Davide Sapinet - per poter procedere a interventi di mitigazione del rischio di caduta massi dal versante a monte della strada regionale 44 in località Steischlag, a tutela della sr 44".

"Oggi viene avviato il primo di una serie d'interventi - aggiunge Sapinet - che prevedono la realizzazione di rilevati paramassi progettato secondo gli standard tecnici della norma Uni 11211/2018, per un importo complessivo di spesa pari a 2 milioni 936 mila euro, di cui 2 milioni 855 mila a valere su finanziamenti statali destinati alla mitigazione del rischio idrogeologico".

"Siamo soddisfatti - evidenzia il sindaco Mattia Alliod - che inizino questi importanti lavori di mitigazione del rischio di caduta massi a protezione di abitazioni e della strada regionale a seguito dei crolli che si sono verificati negli anni in quella zona. Le prime criticità si sono avute nel 2015, segnalate da parte dei residenti e dall'amministrazione comunale, e dopo attenti studi ne è emersa una situazione critica che richiedeva un intervento importante. Ci tengo personalmente a ringraziare i tecnici regionali della Struttura attività geologiche per l'attenzione che hanno dedicato nei diversi incontri che ci sono stati con l'amministrazione comunale e i proprietari dei terreni dove insisteranno le opere".



