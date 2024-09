Emanuele Filiberto ad Aosta, Comune nega la banda

La Giunta comunale di Aosta ha negato la banda municipale per la visita di Emanuele Filiberto di Savoia nel capoluogo valdostano, in programma il prossimo fine settimana. La notizia - riportata dall'edizione online de La Stampa - riguarda la cerimonia per la consegna delle stele restaurate dell'ingresso dell'ospedale "Parini". Gli Ordini Dinastici - nell'occasione - hanno avviato una raccolta a favore della scuola musicale dell'Associazione bandistica di Aosta. La richiesta di avere la banda era stata inoltrata da Giovanni Girardini, consigliere di opposizione e delegato per la Valle d'Aosta degli Ordini Dinastici della Real casa di Savoia.

L'assessore alla Cultura, Samuele Tedesco, ha ringraziato per le donazioni ma ha ritenuto non opportuna la partecipazione della banda musicale con lo stemma araldico della città. "La banda è, nelle sue uscite, a tutti gli effetti l'amministrazione comunale. La presenza della banda musicale municipale, così posta, in un evento che richiama titoli monarchici, non rispecchia i valori della nostra comunità. Per me, dunque, nessuna discussione politica. La discussione è finita nel 1946" ha commentato.



