La Commune à l'école, il nuovo progetto è 'Il buono del mio paese'

'Il buono del mio paese. Come valorizzare in modo creativo e consapevole le prelibatezze del mio comune' è il tema scelto quest'anno per 'La Commune à l'École', progetto grazie al quale il Celva, in collaborazione con l'assessorato al Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali, promuove la conoscenza e l'apprendimento delle competenze civiche tra gli alunni della scuola valdostana.

"Un titolo unico sia per la scuola primaria sia per quella dell'infanzia, per favorire il passaggio educativo, in istituzioni in cui vi sono spesso pluriclassi o plessi" con bambini di età molto diverse, ha spiegato Marina Fey, sovrintendente agli Studi, durante la conferenza stampa di presentazione.

Dal punto di vista della tradizione gastronomica, ha spiegato Ronny Borbey, sindaco di Charvensod e membro del cda del Celva, "ogni territorio ha delle carattestiche, oppure le aveva e le ha perse". Secondo l'assessore regionale al Sistema educativo, Jean-Pierre Guichardaz, La Commune à l'École è un progetto di valore, "che tocca in pieno la comunità educante, dato che coinvolge insegnanti, famiglie, bambini e associazioni".

Borbey ha sottolineato poi l'importanza "del coinvolgimento delle amministrazioni comunali", e non solo delle istituzioni scolastiche, ai fini della partecipazione al concorso. Infatti nelle passate edizioni "il lavoro fatto dai bambini è stato preso in considerazione dalle amministrazioni e trasformato in atti concreti". I premi, ha anticipato, consisteranno in "attività ludiche, con ricaduta territoriale, in cui i bambini saranno i protagonisti".



