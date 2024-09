Autostrada Ivrea-Santhià, si lavora a deviazione per bus

"La società Ativa ha chiesto al Ministero dei Trasporti e al Ministero dell'Ambiente delle autorizzazioni. Nel caso venisse confermato che non è necessario avviare una procedura di Valutazione di impatto ambientale, l'apertura al traffico della deviazione per gli autobus potrebbe avvenire entro la riapertura del traforo del Monte Bianco prevista a dicembre". Lo ha detto il presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin, rispondendo in aula ad un'interrogazione a risposta immediata del gruppo Rassemblement Valdôtain sugli interventi sulla tratta autostradale Ivrea-Santhià. "Abbiamo rappresentato ad Ativa la nostra soddisfazione e la nostra piena disponibilità a sostenere politicamente la proposta" ha aggiunto. "Ci auguriamo che il percorso amministrativo possa quanto prima deve dare la possibilità di risolvere una problematica che sta notevolmente pesando sulla nostra comunità, come su anche le comunità localmente interessate" la replica del consigliere Stefano Aggravi (Rv).



