Testolin, "sul Casinò ipotesi di gestione a terzi"

"Sul Casinò la scelta di indirizzo è sostanzialmente stata manifestata anche nelle commissioni consiliari competenti, dove è ipotizzabile una valutazione di una gestione non in continuità". Così il presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin, a margine della conferenza stampa di giunta per illustrare i principali provvedimenti adottati.

L'ipotesi a cui ha fatto riferimento Testolin è l'affidamento della gestione della casa da gioco di Saint-Vincent a un soggetto terzo, da selezionare tramite gara. Lo studio commissionato ad Ernst & Young da Finaosta per il futuro della Casinò de la Vallée spa e consegnato nel luglio scorso i consiglieri individua due solo opzioni di governance concretamente perseguibili: la continuità o, appunto, l'affidamento della gestione a un soggetto terzo, da selezionare tramite gara.

Riguardo invece agli "impianti di risalita ci sono delle ipotesi che è prematuro secondo me analizzare, ma che devono tendere a capire quale sia il miglior percorso amministrativo all'interno del quale l'amministrazione giochi sempre un ruolo decisorio fondamentale, perché questo è quello che ci preoccupa.

Poi è chiaro che gli investimenti che richiede il settore sono investimenti talmente importanti che bisogna fare dei ragionamenti di ambito finanziario amministrativo che possono essere utili alla causa".

"La visione - ha aggiunto l'assessore ai Trasporti, Luigi Bertschy - non è quella di domani, ma deve guardare ai prossimi dieci anni, con una capacità di tenere insieme un sistema che sta cambiando, un modello di sci che deve pensare anche ad altri aspetti, come l'accoglienza, in una competitività che vede i grandi comprensori mantenere un target elevato". Ma si deve "tener conto" anche che "noi abbiamo dei piccoli comprensori, una comunità che deve poter fruire di questi impianti".



