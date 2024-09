Telecabina Les Suches - Chaz Dura, sì all'accordo di programma

La giunta regionale ha approvato l'accordo di programma, su iniziativa della società Funivie Piccolo San Bernardo, per la realizzazione della telecabina Les Suches - Chaz Dura, a La Thuile, e la concessione per la costruzione e l'esercizio della linea funiviaria.

"L'inizio dei lavori sarà possibile già per una parte di tempo che rimane per questa stagione. E' un importante impianto che faceva parte del Documento di economia e finanza. Siamo particolarmente soddisfatti perché nei prossimi due anni andremo a realizzare un impianto che migliorerà di molto una stazione che come tutti sappiamo accoglierà la Coppa del mondo", ha detto l'assessore ai Trasporti, Luigi Bertschy.

Si tratta, ha aggiunto il presidente della Regione, Renzo Testolin, di "un intervento che fa il paio con Pila come ristrutturazione logistica dell'impiantistica regionale, dove si vanno a sostituire tutta una serie di impianti di concezione vecchia".

L'importo previsto, già finanziato, ha riferito Bertschy, è di 33 milioni 900 mila euro. L'obiettivo, ha confermato l'assessore, è di poter far entrare in funzione il nuovo impianto nella stagione 2026-2027.



