Impianti a fune, approfondimento dello studio di razionalizzazione

La giunta regionale ha conferito a Finaosta un incarico per approfondire lo studio di razionalizzazione delle società degli impianti a fune. L'analisi diffusa nel marzo 2023 e commissionata a Deloitte prevede la "costituzione di una unica società mediante la fusione delle attuali sei società". Il completamento dello studio serve "ad aggiornare dei dati: quello studio nasceva appena dopo il Covid", ha spiegato l'assessore ai Trasporti, Luigi Bertschy, durante la conferenza stampa per illustrare i principali provvedimenti adottati dalla giunta. "La competitività degli altri territori cresce, e dobbiamo fare crescere anche la nostra", ha aggiunto.

"Sugli impianti di risalita bisogna traguardare il futuro in una maniera probabilmente non uguale a quella che è attualmente sul mercato, sul piatto", ha detto il presidente della Regione, Renzo Testolin."Tutti i fondi che stiamo iniettando - ha aggiunto - nel sistema degli impianti di risaluta hanno la finalità di rendere il più omogeneo possibile sul territorio il rinnovo degli impianti. Ma dall'altra parte si deve anche avere una gestione che sia uniforme su tutto il territorio. Questi approcci ci devono dare le indicazioni per scegliere anche delle strade di creazione di una nuova società che possa essere effettivamente più funzionale a quello che l'amministrazione regionale vuole dare, sia in termini di immagine complessiva sia di aspetti finanziari sia amministrativi che vanno valutati".

L'attuale società, ha detto Bertschy, sta facendo "un grandissimo lavoro e questo è l'obbietivo che ci diamo in accordo con loro". "Questa fase - ha aggiunto - non va confusa con quella del 2010-2011, è una visione che sia il governo ma tutto il Consiglio vuole provare a costruire. Ora si è capito quanto è importante l'asset e quanto produce in termini di fatturato e indotto. Un asset così importante ha bisogno di un investimento in prospettiva per essere governato al meglio, nell'interesse dello sviluppo economico di un turismo invernale e estivo".



