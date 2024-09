Morto Franco Mezzena, scoprì l'area megalitica di Aosta

All'età di 84 anni è morto la notte scorsa ad Aosta l'archeologo Franco Mezzena, noto per essere lo scopritore dell'area megalitica di Saint-Martin-de-Corléans. E' stato stroncato da un infarto.

Nato a Verona, dopo il diploma di maturità scientifica era diventato assistente al Museo di storia naturale della città veneta integrando la sua formazione alle università di Padova e Modena. Per un cinquantennio ha eseguito ricerche e scavi nel Veronese, nel Gargano e in Sicilia, con speciale riguardo all'arte preistorica. Nel 1969 ha individuato ad Aosta le prime testimonianze riferibili all'Area megalitica di Saint-Martin-de-Corléans, ad Aosta, da lui scavate poi per oltre un ventennio. Promosse inoltre un'esplorazione sistematica del territorio valdostano che portò ad individuare una serie di notevoli insediamenti protostorici dei Salassi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA