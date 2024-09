Export, in Valle d'Aosta +3,6% nel primo semestre 2024

Nei primi sei mesi del 2024 la Valle d'Aosta ha registrato una crescita delle esportazioni del 3,6% nel confronto con lo stesso periodo dell'anno precedente: un dato in controtendenza rispetto alla media del Nord-ovest, che segna invece un calo del -3,5%. Lo rivelano i dati sulle esportazioni delle regioni italiane diffusi dall'Istat.

L'attività economica che più incide nella regione autonoma è quella dei 'Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti'. In questo settore, le esportazioni sono in calo del -4%, nonostante la quota regionale sul totale nazionale sia cresciuta dallo 0,8% al 0,9%.

Da segnalare la crescita del 307,7% del settore 'Prodotti delle attività di trattamento dei rifiuti e risanamento', che sale dallo 0,1% allo 0,4% sul totale nazionale.

Altri dati: 'Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca' +76,5%, 'Prodotti delle attività manifatturiere' +2,4%, 'Legno e prodotti in legno; carta e stampa' +17,9%, 'Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi' -2,3%, 'Mobili' +4,6%, 'Mezzi di trasporto' -17,2%.

Più generale, nel periodo gennaio-giugno 2024, la diminuzione su base annua dell'export nazionale in valore (-1,1%) è sintesi di dinamiche territoriali differenziate: il Nord-ovest (-3,5%), il Centro (-2,3%) e il Nord-est (-1,4%) registrano una flessione delle vendite all'estero, mentre si rileva una marcata crescita delle esportazioni per le Isole (+7,3%) e un aumento più contenuto per il Sud (+1,9%).



