Al Forte di Bard una scultura monumentale dedicata alla pace

Dal 22 settembre al 24 novembre il Forte di Bard ospiterà una nuova monumentale opera realizzata dall'artista biellese Paolo Barichello e dedicata al tema della pace. Il titolo è "Dx Peace Sx" e si tratta di una colomba con le ali spiegate formata dalla sagoma dei continenti. Sarà collocata al centro della Piazza d'Armi, "dando vita ad un dialogo di forme ed incastri metallici dove l'uomo è il saldante indissolubile che unisce i popoli in un messaggio inequivocabile di speranza e fratellanza". L'installazione è interamente realizzata in acciaio, è alta 7,80 metri con una base di circa sette metri, del peso totale di due tonnellate e corredata di illuminazione alimentata da pannelli solari. Verrà presentata domenica 22 settembre, alle 18.

"L'opera 'Dx Peace Sx' racchiude una profonda riflessione - si legge nella presentazione - sull'idea di pace e unità nel mondo moderno. L'artista si ispira alla visione del planisfero, simbolo di ordine e precisione, ma trasforma questa immagine in qualcosa di più: un'opportunità per ridisegnare la mappa del mondo e immaginare un futuro di pace possibile. Attraverso le sue opere, l'artista esprime la convinzione che solo attraverso l'incontro e la collaborazione tra diverse culture e popoli si possa raggiungere la pace. I confini tra i continenti vengono simbolicamente eliminati e si riuniscono in un dialogo di forme e materiali, guidati dall'umanità come collante indissolubile".

