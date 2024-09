Voucher per la formazione professionale, sì al rifinanziamento

La giunta regionale ha approvato il rifinanziamento della misura 'Voucher per la formazione professionale' con un impegno di spesa di 223 mila e 400 euro.

Gli interventi di formazione hanno lo scopo di promuovere e migliorare la formazione dei lavoratori. Da un lato si intende garantire l'accesso ad azioni di rafforzamento delle competenze che favoriscono l'inserimento lavorativo di soggetti in cerca di occupazione, dall'altro la riqualificazione professionale per rispondere alle esigenze di quanti, già operanti nel mercato del lavoro, necessitano di aggiornamento.

"Sono voucher - ha spiegato l'assessore allo Sviluppo economico, formazione e lavoro, trasporti e mobilità sostenibile, Luigi Bertschy - che consentono un finanziamento fino a 5.000 euro come tetto massimo, e comunque dell'80% dei costi del percorso di formazione che vengono sostenuti. Sono utilizzabili sia sul territorio nazionale sia in Valle d'Aosta.

Sono stati molto utili in questo periodo, per le professioni di montagna, come i maestri di sci, ma anche per le professioni sanitarie, come l'Oss".

L'esecutivo regionale inoltre ha approvato le agevolazioni tariffarie sia "per il trasporto ferroviario sia per quello su gomma" rivolte a studenti residenti fuori regione che si iscrivono all'Università della Valle d'Aosta, medici in formazione specialistica e ricercatori che aderiscono a progetti di ricerca svolti sul territorio regionale, dal primo ottobre prossimo a fine dicembre 2026. Un modo, ha detto Bertschy, per rivolgersi anche "a una generazione di giovani che stanno con noi per la loro formazione, con l'obiettivo di rendere ospitale i nostri centri di formazione, le nostre aziende, e anche ovviamente di attirarli verso un territorio che permetta di stabilizzare la loro attività nella vita".



